الكرملين: إطلاق صواريخ "توماهوك" من أوكرانيا مستحيل دون مشاركة أمريكية

وفي تعليق حاد، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن "أي استخدام لصواريخ توماهوك من الأراضي الأوكرانية يعني أن الولايات المتحدة هي من أطلقتها فعليًا"، محذرًا من أن موسكو ستتعامل مع مثل هذا العمل على أنه "هجوم أمريكي مباشر على روسيا".