الكرملين: إطلاق صواريخ "توماهوك" من أوكرانيا مستحيل دون مشاركة أمريكية

أكد الكرملين أن تشغيل وإطلاق صواريخ "توماهوك" المتطورة يتطلب مشاركة خبراء أمريكيين، في ظل تقارير تشير إلى نية واشنطن تسليم أوكرانيا هذا النوع من الصواريخ.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها روسيا اليوم، إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن حول المسار الأوكراني لا تزال مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية المعنية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن بلاده ستنقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف إذا لم يتم حسم النزاع في أوكرانيا قريبًا.
وفي تعليق حاد، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن "أي استخدام لصواريخ توماهوك من الأراضي الأوكرانية يعني أن الولايات المتحدة هي من أطلقتها فعليًا"، محذرًا من أن موسكو ستتعامل مع مثل هذا العمل على أنه "هجوم أمريكي مباشر على روسيا".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو وواشنطن بشأن الدعم العسكري الأمريكي لكييف، وسط تحذيرات روسية من أن تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" على الأمن الإقليمي والدولي.