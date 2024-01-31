باكستان.. سجن عمران خان وزوجته 14 عاماً في قضية فساد

أفاد حزب حركة الإنصاف في باكستان، بصدور حكم اليوم (الأربعاء) على رئيس الوزراء السابق عمران خان، وعلى زوجته بشرى خان، بالسجن 14 عاماً في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة بالمخالفة للقانون.
وأوضح حزب الإنصاف أن الحكم يقضي أيضاً بمنع "خان" من تولي مناصب عامة لمدة 10 سنوات، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف الحزب الذي يتزعمه "خان"، أنه أُلقي القبض على بشرى خان، المعروفة أيضاً باسم "بشرى بيبي"، بعد وقت قصير من صدور الحكم.
ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام أباد غداة الحكم على "خان" بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أُدين فيها بإفشاء أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.