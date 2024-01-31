باكستان.. سجن عمران خان وزوجته 14 عاماً في قضية فساد

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام أباد غداة الحكم على "خان" بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أُدين فيها بإفشاء أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.