"وول ستريت جورنال": قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون في بعضهم

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، يختلفون بشأن أكبر القرارات، التي يتعين عليهم اتخاذها، ومنها كيفية شن حملة عسكرية حاسمة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وحكم قطاع غزة ما بعد الحرب، وكيفية الرد على أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل.