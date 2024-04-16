"وول ستريت جورنال": قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون في بعضهم

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الثلاثاء) أن قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون ببعضهم البعض، وأن العلاقات بينهم متوترة.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، يختلفون بشأن أكبر القرارات، التي يتعين عليهم اتخاذها، ومنها كيفية شن حملة عسكرية حاسمة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وحكم قطاع غزة ما بعد الحرب، وكيفية الرد على أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل.
وأوضحت أن صراعهم على السلطة قد يؤثر على ما إذا كان الصراع في غزة سيتحول إلى معركة إقليمية أكبر مع إيران من شأنها أن تغير النظام الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتشكل علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن غيورا إيلاند الجنرال الإسرائيلي السابق الذي سبق له أن شغل منصب مستشار الأمن القومي في البلاد، قوله: "إن انعدام الثقة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة واضح للغاية وبالغ الأهمية".