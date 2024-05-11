مسؤولان إسرائيليان: "السنوار" غير موجود في رفح

ذكر مسؤولان إسرائيليان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم "السبت"، أن زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، غير موجود في مدينة رفح، في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته في المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.
وبيّنت الصحيفة أن المسؤولَين لم يتمكّنا من تحديد موقع "السنوار" حاليًّا، لكنهما استشهدا بتقييمات استخباراتية حديثة تشير إلى أنه يتواجد في أنفاق تحت الأرض في خان يونس، على بُعد حوالي 5 أميال شمال رفح.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل العملية العسكرية المحتملة للجيش في رفح على رأس جدول أعماله، ولكن يُعتقد أن استهداف قيادة "حماس" لا يزال يمثل هدفًا رئيسيًّا للحرب الإسرائيلية أيضًا.