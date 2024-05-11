مسؤولان إسرائيليان: "السنوار" غير موجود في رفح

وبيّنت الصحيفة أن المسؤولَين لم يتمكّنا من تحديد موقع "السنوار" حاليًّا، لكنهما استشهدا بتقييمات استخباراتية حديثة تشير إلى أنه يتواجد في أنفاق تحت الأرض في خان يونس، على بُعد حوالي 5 أميال شمال رفح.