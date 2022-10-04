أجهزة الأمن الإيراني متهمة بـ"سرقة" جثة فتاة قُتلت أثناء الاحتجاجات

قامت أجهزة الأمن الإيرانية بـ"سرقة" جثة متظاهرة تُدعى نيكا شاكرمي، بحسب ما نقلته الخدمة الفارسية لـ "بي بي سي" عن مصادر مقربة من عائلة الفتاة.
وأشارت المصادر إلى أنها "دفتنها سرًا في إحدى القرى البعيدة".
وأفادت بأن العائلة كانت تعتزم دفن نيكا يوم الاثنين، ولكن جثتها سُرقت ودُفنت في قرية تبعد 40 كيلومترًا.
وقد اختفت نيكا لمدة 10 أيام، بعد مشاركتها في احتجاجات في طهران يوم 20 سبتمبر.
وذكرت عمة الفتاة أن نيكا قالت، في آخر رسالة إلى صديقتها، إن أجهزة الأمن تتعقبها.
وعثرت العائلة، في نهاية المطاف، على جثة نيكا في غرفة حفظ الجثث في أحد مراكز الاعتقال في العاصمة.
وتجمع مئات المتظاهرين في مقبرة خورام أباد، مرددين شعارات مناوئة للحكومة، من بينها "الموت للدكتاتور"، الذي يقصد به المرشد الأعلى علي خامنئي.