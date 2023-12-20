"أمير الكويت": المهمة ثقيلة وأعاهدكم بالحفاظ على وحدة الوطن

وأضاف الشيخ مشعل الصباح، خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستورية، أعاهد الله، ثم الشعب الكويتي، أن أكون مواطناً مخلصاً لوطنه حريصاً على مصالح العباد، وأحافظ على الوحدة الوطنية.