"أمير الكويت": المهمة ثقيلة وأعاهدكم بالحفاظ على وحدة الوطن

قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح؛ إن الأمانة ثقيلة بعد أن تسلّم زمام الحكم في البلاد معتبراً إياه تكليفًا لا تشريفًا.
وتابع الأمير مشعل وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية: أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدّمه فقيد الوطن سمو الأمير الراحل من أجل شعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين.
وعقب أداء اليمين الدستورية، قال أمير البلاد إنه "يجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.. ونؤكّد أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور".
كما شدّد أمير الكويت، على أنه "من الضروري مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، وخصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية"، ومؤكداً "الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية".
وأضاف الشيخ مشعل الصباح، خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستورية، أعاهد الله، ثم الشعب الكويتي، أن أكون مواطناً مخلصاً لوطنه حريصاً على مصالح العباد، وأحافظ على الوحدة الوطنية.