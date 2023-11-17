"وفا".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتهما عن محيطهما الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجّرت مركبات، حسب "وفا".