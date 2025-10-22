الكرملين يؤكد أن التحضيرات مستمرة للقمة رغم إعلان ترامب تأجيلها: "بلا جدوى"

أكد الكرملين أن التحضيرات لقمة تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ما تزال متواصلة، رغم إعلان ترامب تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى.
ونقلت وكالة تاس عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الجانبين لا يرغبان في "إضاعة الوقت"، مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات.
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن العمل جارٍ للتحضير للقمة المقبلة، مؤكدًا أن موسكو ترى في الحوار مع واشنطن وسيلة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الدولي.
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه ينوي عقد اجتماع مع بوتين في بودابست لكنه ألغى الخطة الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لا يرغب بإجراء محادثات "بلا جدوى".
وكان الرئيسان قد التقيا سابقًا في ألاسكا خلال أغسطس الماضي دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول وقف إطلاق النار.