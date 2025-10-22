الكرملين يؤكد أن التحضيرات مستمرة للقمة رغم إعلان ترامب تأجيلها: "بلا جدوى"

ونقلت وكالة تاس عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الجانبين لا يرغبان في "إضاعة الوقت"، مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات.