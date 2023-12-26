صادرتها من مشارح المستشفيات بالقطاع.. إسرائيل تعيد 80 جثمانًا إلى غزة

دفن 80 شخصًا قتلوا خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في مقبرة جماعية، الثلاثاء، بعدما أعادت إسرائيل جثامينهم إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق صحفيين في وكالة "فرانس برس".