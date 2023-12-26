صادرتها من مشارح المستشفيات بالقطاع.. إسرائيل تعيد 80 جثمانًا إلى غزة
دفن 80 شخصًا قتلوا خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في مقبرة جماعية، الثلاثاء، بعدما أعادت إسرائيل جثامينهم إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق صحفيين في وكالة "فرانس برس".
وفي التفاصيل، أكدت مصادر في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن هذه الجثامين صادرها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها إلى داخل إسرائيل.
وبحسب المصادر، تريد إسرائيل بذلك التحقق مما إذا كانت أي من هذه الجثث تعود إلى الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس من جنوب إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر.
وبعد فحص الجثامين، تمّت إعادتها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولّت إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وبعد إدخالها القطاع الفلسطيني، نقلت الجثامين التي وضعت في أكياس زرقاء اللون، على متن حاوية على شاحنة، وووريت الثرى في مقبرة جماعية في ميدان مفتوح بمدينة رفح في جنوب غزة.