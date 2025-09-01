60 شهيدًا في قصف إسرائيلي متصاعد على غزة.. بينهم 13 من منتظري المساعدات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين إلى 60 شهيدًا، بينهم 13 مدنيًا كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية، إضافة إلى عشرات المصابين بجروح متفاوتة، وفق مصادر طبية فلسطينية.