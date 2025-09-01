60 شهيدًا في قصف إسرائيلي متصاعد على غزة.. بينهم 13 من منتظري المساعدات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين إلى 60 شهيدًا، بينهم 13 مدنيًا كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية، إضافة إلى عشرات المصابين بجروح متفاوتة، وفق مصادر طبية فلسطينية.
وشهدت مناطق الشمال والشرق من مدينة غزة عمليات قصف عنيف وتدمير ممنهج طالت منازل وممتلكات مدنيين، بالتزامن مع توغلات برية للدبابات، وسط استمرار الغارات الجوية والمدفعية.
وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه خيام النازحين في ميناء غزة، في تصعيد خطير يُفاقم من معاناة السكان، ويُعقّد جهود الإغاثة في ظل استمرار الحصار ونقص المواد الأساسية.