الأولى منذ سنوات.. رسالة تضامن في "زيارة مصرية تاريخية لسوريا"

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، أمس الأحد، أن "شكري" سيتوجّه إلى سوريا وتركيا، في زيارة "من أجل نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما، عقب زلزال 6 فبراير الذي خلف خسائر فادحة.