المدرعة التي أثارت غضب روسيا.. "مدفيديف": دباباتنا قادرة على الوصول إلى ألمانيا

وفي وقت سابق من العام، نفذت قواتٌ تصف نفسها بأنها قوات شبه عسكرية تطوعية تقاتل إلى جانب أوكرانيا؛ توغلًا كبيرًا في أجزاء من منطقتَيْ بيلغورود وكورسك. ولا يزال الغرض من هذه الهجمات، التي تسبّب أضرارًا طفيفة، غير واضح.