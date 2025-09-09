عبدالله بن زايد يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر ويؤكد التضامن الكامل معها

أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر، مؤكداً أن هذا الهجوم المتهور يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن عبدالله بن زايد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري. وحذر من أن استمرار هذه الأعمال التصعيدية قد يقوض الأمن الإقليمي ويدفع المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
ودعا وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها، مؤكداً أن استمرار النهج العدواني يعكس سلوكاً متهوراً يجر المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد ويقوض فرص الاستقرار.
كما أدان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في الدوحة، قائلاً إن "أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن رسمياً، الثلاثاء، استهداف قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، بينهم خليل الحية رئيس الحركة في غزة، عبر ضربات جوية دقيقة، وفق ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.