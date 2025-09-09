عبدالله بن زايد يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر ويؤكد التضامن الكامل معها

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن عبدالله بن زايد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري. وحذر من أن استمرار هذه الأعمال التصعيدية قد يقوض الأمن الإقليمي ويدفع المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.