وزير العدل الأمريكي يصف رئيس مجموعة فاغنر الروسية بأنه "مجرم حرب"

وصف وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الأربعاء يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، بأنه "مجرم حرب"، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، أكد "غارلاند" خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن وزارة العدل تساعد أوكرانيا في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة منذ بدء الحرب، ويشمل ذلك أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية.
وقال الوزير في جلسة الاستماع: "بريغوجين الذي يدير هذا الأمر هو في رأيي مجرم حرب"، مضيفًا: "ربما من غير اللائق بصفتي قاضيًا أن أقول ذلك قبل الحصول على جميع الأدلة. لكنني أعتقد أن لدينا أدلة أكثر من كافية في هذه المرحلة تبرر قولي".
وتابع: "تلك المجموعة المسؤولة عن الهجمات على الأوكرانيين في دونباس، بما في ذلك عن طريق جلب سجناء من السجون الروسية - ما تفعله لا يصدق".
وسبق أن أعلن المدعي العام الأوكراني أندري كوستين أن كييف تحقق في شأن بريغوجين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأكد غارلاند أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في تحقيقاتها.
ويعد يفغيني بريغوجين حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى الرغم من أن فاغنر تعمل بشكل مستقل عن الجيش الروسي، إلا أنها تقوم بدور قتالي رئيس في أوكرانيا.
وصنّفت الولايات المتحدة رسميًا في يناير فاغنر "منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وأدرجتها في لائحة مع جماعات المافيا الإيطالية والجريمة المنظمة اليابانية والروسية.
ويسمح التصنيف بفرض عقوبات أوسع على الشبكة العالمية المترامية الأطراف للمجموعة والتي تشمل عمليات مسلحة وكذلك مصالح تجارية في إفريقيا.
ويضغط أعضاء في الكونغرس على إدارة الرئيس جو بايدن لتصنيف فاغنر "منظمة إرهابية".
ووجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام إلى بريغوجين عام 2018 للتدخل في الانتخابات الأمريكية بوساطة "وكالة أبحاث الإنترنت" التي يديرها وتتخذ مقرًا في سانت بطرسبرغ.