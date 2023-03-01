وزير العدل الأمريكي يصف رئيس مجموعة فاغنر الروسية بأنه "مجرم حرب"

وقال الوزير في جلسة الاستماع: "بريغوجين الذي يدير هذا الأمر هو في رأيي مجرم حرب"، مضيفًا: "ربما من غير اللائق بصفتي قاضيًا أن أقول ذلك قبل الحصول على جميع الأدلة. لكنني أعتقد أن لدينا أدلة أكثر من كافية في هذه المرحلة تبرر قولي".