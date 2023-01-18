مصرع وزير الداخلية الأوكراني ونائبه في تحطم مروحية قرب روضة أطفال

وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها، إلى مقتل وزير الداخلية، ومساعده الأول، ومسؤول كبير آخر، كانوا على متن المروحية.