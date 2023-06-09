حكومة السودان: المبعوث الأممي بيرتيس "غير مرغوب فيه"
أعلنت الحكومة السودانية أن المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتيس؛ شخصٌ غير مرغوب فيه، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الخميس.
وقالت الوزارة في بيان "أخطرت حكومة جمهورية السودان، الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتيس؛ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم".
وكان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان؛ قد اتّهم بيرتيس بتأجيج النزاع الدموي الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وكان البرهان قد وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ طالبه فيها بـ"ترشيح بديل" لبيرتيس؛ متّهماً الأخير بارتكاب "تزوير وتضليل" أثناء قيادته عملية سياسية تحولت إلى حرب مدمّرة.
وقال غوتيريش "“يتعين على مجلس الأمن أن يقرّر ما إذا كان يؤيد استمرار المهمة فترة إضافية، أو ما إذا الوقت قد حان لإنهائها".
كذلك، أعرب عددٌ من أعضاء المجلس الآخرين عن دعمهم المبعوث الأممي.
وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي؛ إن الأشهر الستة المقبلة ستُتيح لمجلس الأمن الوقت اللازم "لتقييم تأثيرات قدرة يونيتامس على ممارسة تفويضاتها الحيوية".
من جهته، أبدى نائب السفير الأمريكي روبرت وود "أسفه لأن هذا المجلس عجز عن التوصل إلى إجماع على تفويض محدّث".
وأمل في أن يوافق المجلس في الأشهر المقبلة على قرار "يمكّن البعثة من تقديم دعمٍ أفضل لإنهاء النزاع وحماية حقوق الإنسان (ووصول) المساعدة الإنسانية بلا عوائق".