حكومة السودان: المبعوث الأممي بيرتيس "غير مرغوب فيه"

وقالت الوزارة في بيان "أخطرت حكومة جمهورية السودان، الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتيس؛ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم".