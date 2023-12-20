"الرئيس الصيني": حجم التجارة مع موسكو سيبلغ 218 مليار دولار بنهاية 2023

ويجري ميشوستين زيارة عمل إلى الصين منذ يوم أمس، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، وكان قادة روسيا والصين قد حددوا في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ليصل من 100 مليار دولار سنويا في 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول 2024.