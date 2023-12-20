"الرئيس الصيني": حجم التجارة مع موسكو سيبلغ 218 مليار دولار بنهاية 2023

أعلن الرئيس الصيني، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن شي جين بينج، قوله خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين في بكين، إنه بحلول نهاية 2023، سيصل حجم التجارة بين موسكو وبكين إلى 218.28 مليار دولار.
وأضاف أن "المهمة التي حددناها قبل 5 أعوام بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا والصين وضعت أساسا قويا للتعاون بينهما في كافة المجالات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين تغلب على التحديات الصعبة التي شهدها البلدان خلال 2023.
ويجري ميشوستين زيارة عمل إلى الصين منذ يوم أمس، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، وكان قادة روسيا والصين قد حددوا في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ليصل من 100 مليار دولار سنويا في 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول 2024.