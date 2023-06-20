الجيش الأوكراني يعلن أن الهجوم المضاد يسير وفقاً للخطة

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوغني، في قناته على تطبيق تليغرام: "إن المحتلين الروس واجهوا مقاومة شرسة في جنوب البلاد"، وأضاف أن "تقدم الأوكرانيين أعاقته التحصينات وحقول الألغام الكثيفة وعدد كبير من قوات الاحتياط، لكن تنفيذ العملية سيظل وفقاً للموعد المحدّد".