الجيش الأوكراني يعلن أن الهجوم المضاد يسير وفقاً للخطة

قالت أوكرانيا إن هجومها المضاد يسير وفقاً للخطة الموضوعة، معترفةً في الوقت نفسه بوجود "وضع صعب" على الجبهة بحسب ما أفاد الجيش الأوكراني.
وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوغني، في قناته على تطبيق تليغرام: "إن المحتلين الروس واجهوا مقاومة شرسة في جنوب البلاد"، وأضاف أن "تقدم الأوكرانيين أعاقته التحصينات وحقول الألغام الكثيفة وعدد كبير من قوات الاحتياط، لكن تنفيذ العملية سيظل وفقاً للموعد المحدّد".
وفي مقطع فيديو، ظهر زالوغني أيضاً مع رئيس هيئة الأركان العامة سيرغي شابتالا، في مركز قيادة بالقرب من الجبهة.
وجاء ظهور زالوغني بهذا الشكل رداً على الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام الحكومية الروسية، التي زعمت لبعض الوقت بشكل متكرّر أنه أُصيب بجروحٍ خطيرة في هجومٍ صاروخي في مايو الماضي.