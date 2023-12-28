إسرائيل.. الجيش: "49" مصابًا خلال 24 ساعة بغزة والجرحى يرفضون مجددًا لقاءَ "نتنياهو"

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، مقتلَ 3 عناصر في صفوفه، بينهم نائب قائد كتيبة، خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة؛ ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى "167"، ومنذ 7 أكتوبر إلى "501".