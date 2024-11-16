"مجازر الجوع".. الأمم المتحدة: انتهاكات إسرائيل في غزة تحمل خصائص الإبادة الجماعية

خلص تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة إلى أن السلوك الحربي الإسرائيلي في غزة يحمل سمات تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية، مبيناً أن إسرائيل تتعمد التسبب في الموت والتجويع من خلال حصارها على غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، متجاهلة النداءات الدولية المتكررة والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح التقرير أن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف، مع إشراف بشري محدود، إلى جانب استخدام القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزاماتها الدولية في التمييز بين المدنيين والمقاتلين. كما وثق التقرير تصريحات لمسؤولين إسرائيليين يؤيدون علناً سياسات تدمير البنية التحتية الحيوية في غزة، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
ونفت وكالة كوجات الإسرائيلية، المسؤولة عن الموافقة على شحنات المساعدات، استخدام التجويع كسلاح حرب، مؤكدة زيادة كمية شاحنات الطعام الداخلة إلى القطاع. وأكد الجيش الإسرائيلي التزامه بالقانون الدولي وإصداره أوامر إخلاء لحماية المدنيين.
ويصف الفلسطينيون الفارون من شمال غزة واقعاً مريراً يتمثل في نقص حاد بالغذاء وحالات وفاة بسبب الجوع. وتؤكد شهادات المدنيين، مثل أم محمد العطوط (63 عاماً)، عدم وصول المساعدات إليهم، قائلة: "لم نر أي مساعدات، ولم يرسل أحد لنا طعاماً. لقد مات أطفالنا جوعاً وعطشاً."
وخلصت إدارة الرئيس جو بايدن، بعد انتهاء المهلة الأمريكية لإسرائيل، إلى أن الأخيرة لا تعرقل المساعدات، مما يعني استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية. لكن هذا التقييم يتناقض بشدة مع الواقع على الأرض، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال كبير لمجاعة وشيكة في شمال غزة.
ويأتي هذا التباين في التقييمات والمواقف في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مع استمرار صعوبة وصول المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على السكان المحاصرين.