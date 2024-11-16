"مجازر الجوع".. الأمم المتحدة: انتهاكات إسرائيل في غزة تحمل خصائص الإبادة الجماعية

وخلصت إدارة الرئيس جو بايدن، بعد انتهاء المهلة الأمريكية لإسرائيل، إلى أن الأخيرة لا تعرقل المساعدات، مما يعني استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية. لكن هذا التقييم يتناقض بشدة مع الواقع على الأرض، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال كبير لمجاعة وشيكة في شمال غزة.