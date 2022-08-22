الأكبر منذ 2018.. واشنطن وسول تبدآن مناورة عسكرية مشتركة

ومن المتوقع أن تثير هذه المناورات الضخمة، التي تحمل اسم "أولتشي فريدوم شيلد" وستستمر من 22 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، غضب الجارة الشمالية، التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.