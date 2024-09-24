بسبب غواصة أمريكية.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلوّح بتعزيز الردع النووي لبلادها

وبحسب وكالة "يونهاب"، جاءت تصريحات كيم يو جونغ بعد يوم من دخول السفينة "فيرمونت" التي تبلغ حمولتها 7800 طن إلى قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، لتجديد الإمدادات وتوفير الراحة لأفراد الطاقم.