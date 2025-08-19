مسؤول أممي يطالب بضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع في قطاع غزة

طالب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم بتمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في قطاع غزة.
وذكر في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في جنيف "لتجنّب وقوع مثل هذه الوفيات بسبب التجويع الإسرائيلي، يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على إيصال الغذاء على نطاق واسع ومستمر من خلال جميع المعابر والطرق المتاحة للوصول إلى سكان القطاع، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال".
وأضاف "نشعر بالقلق من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعًا وشيكًا في أنشطتها العسكرية بمدينة غزة"، مؤكدًا أن توسيع العمليات لاحتلال كامل مدينة غزة "سيؤدي إلى نزوح آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى منطقة مكتظّة جنوب القطاع، والتي تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الطبية".