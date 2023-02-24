بين توهم واتهام ونفي.. الصين تتهيأ لإمداد روسيا بـ"مسيرات حاملة للمتفجرات"!

في الخطوة الثانية، تخطط الشركة المصنعة الصينية لنقل المكونات والمعرفة إلى روسيا لتبدأ إنتاج هذه المسيّرات محليًا، وفقاً لـ"دير شبيغل"، وأضافت الصحيفة أن ذلك قد يسمح لموسكو نفسها بإنتاج 100 طائرة مسيّرة شهريًا، وفق ما نقلت "العربية نت".