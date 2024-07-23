"العنصرية واحتقار المنافِسات".. هل يثير ترشح "هاريس" لسباق الرئاسة أسوأ غرائز "ترامب"؟

أمضى المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد جيه ترامب، وفريقه السياسي، ما يقرب من عامين في تصميم حملة لهزيمة رئيس مسن أبيض البشرة، وهو أمر واضح للجميع، وكان معظم الأمريكيين قد أخبروا استطلاعات الرأي بأنهم يشكون في قدرته على تحمل فترة أخرى مدتها أربع سنوات، فجأة، يواجه "ترامب" منافسًا مختلفًا تمامًا: نائب الرئيس، وهي امرأة سمراء، أصغر سنًا بنحو 20 عامًا، وتجلب نقاط قوتها وضعفها الخاصة، ولكنها تضيف حالة من عدم اليقين إلى سباق كان ثابتًا بشكل ملحوظ.
وألمح حلفاء "هاريس" بالفعل إلى أنها ستقود حملة تتمحور حول موضوع "المدعي العام ضد المجرم"، مع تسليط الضوء على خبرتها كمدعية عامة، وتأكيد حقيقة أن "ترامب" قد تم اتهامه في ولايات قضائية متعددة وأدين بـ 34 جناية، وقد ينال نهج "المدعي العام ضد المجرم" استحسان الناخبين المترددين، الذين لم يكونوا راضين عن كل من "ترامب" و"بايدن"، وقد يحفز أيضًا "ترامب"، الذي يتفاعل بشدة مع الانتقادات، على إحياء اللغة التي استخدمها ضد المدعيات العامات السود الأخريات، مثل ليتيتيا جيمس في نيويورك وفاني ويليس في جورجيا، واللتين وصفهما بأنهما "عنصريتان" وهاجمهما بشكل شخصي.
وحاول "ترامب" تخفيف حدة بعض خطابه الأكثر قسوة بشأن الانتقام من منافسيه قبل الانتخابات العامة، ولكن على مدى سنوات عديدة، أثار اشمئزاز نسبة كبيرة من الناخبين المتعلمين جامعياً ونساء الضواحي بخطابه، عن النوع الاجتماعي والعرق - ويطرح ترشيح "هاريس" خطر "ترامب" بالهجوم عليها وإبعاد هؤلاء الناخبين أكثر، ولـ"ترامب" تاريخ طويل في مهاجمة المنافسات والانتقادات الإناث بعبارات شخصية، حيث يصفهن عادة بأنهن غير مستقرات عقليًا أو أسوأ، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
وفي حالة "هاريس"، يظهر الاحتقار في العلن والخصوص على حد سواء. ولقد أخبر "ترامب" الناس أنها "تتحدث بالقافية" - في إشارة ساخرة إلى جملها غير المترابطة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت من الأمور المعتادة على قناة "فوكس نيوز"، وتم السخرية منها في عروض الكوميديا الليبرالية، وعلى الملأ، وصفها السيد ترامب بأنها "وقحة" و"مجنونة" و"غير محترمة"، وسخر من ضحكها، ونطق اسمها بشكل خاطئ، وروج لمزاعم كاذبة بأن "هاريس" غير مؤهلة دستوريًا لتولي منصب نائب الرئيس، مما يكرر حملته العنصرية "بيرثر" ضد باراك أوباما.
وتحظى "هاريس" الآن باهتمام إعلامي واسع، وتطغى على "ترامب"، وقد أقر الأشخاص المقربون منه بأن مثل هذه الظروف تحفزه عادة على محاولة إقحام نفسه في دورة الأخبار بطريقة ما، غالبًا ما تكون بطرق مدمرة للذات، ولم تكلف هجمات "ترامب" على هيلاري كلينتون خسارته في السباق الرئاسي لعام 2016، وعلى الرغم من سلوكه الذي تعرض لانتقادات واسعة في عامه الأخير في منصبه وسط جائحة فيروس كورونا والاحتجاجات الناجمة عن مقتل الشرطة لرجال سود غير مسلحين، إلا أنه خسر بأكثر من 40 ألف صوت في ثلاث ولايات متأرجحة حسمت السباق.
إن تغيير مرشح رئاسي لحزب كبير في هذا الوقت المتأخر من السباق غير مسبوق في التاريخ السياسي الحديث، ومن غير الواضح ما إذا كانت "هاريس" يمكنها التفوق على "ترامب" في الولايات المتأرجحة ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تمثل أوضح طريق للديمقراطيين إلى البيت الأبيض، ومع ذلك، فإن "هاريس"، باعتبارها شخصية تاريخية محتملة، قد تكون في وضع يسمح لها باستعادة عدد كبير من الناخبين السود الذين ابتعدوا عن الديمقراطيين أو أعلنوا دعمهم لـ"ترامب"، وكذلك إعادة تنشيط قاعدة الحزب. ويمكنها المساعدة في توسيع الفجوة بين الجنسين التي يواجهها "ترامب" بالفعل. ولقد ساعدت بالفعل بشكل كبير في جمع التبرعات، وهو ما شهد انهياره "بايدن" بعد المناقشة حيث حاول المانحون إبعاده عن السباق.
وبذل فريق "ترامب" جهدًا عدوانيًا للفوز بأصوات الناخبين السود واللاتينيين غير الحاصلين على شهادة جامعية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرجال السود الأصغر سنًا، على وجه الخصوص، كانوا أكثر تقبلاً لـ"ترامب" أكثر من أي مرشح جمهوري في التاريخ الحديث. وقد يؤدي مواجهة منافس أسمر إلى إرباك تحالف "ترامب".
وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ مستشارو "ترامب" في الاستعداد لاحتمال ترشح "هاريس" لقد قاموا بقطع مقاطع فيديو مناهضة لـ"هاريس" قبل المؤتمر الوطني الجمهوري، واختبروا نقاط ضعفها في استطلاعات الرأي لمواجهة عامة محتملة ضد "ترامب"، وأطلقوا عدة رسائل ضدها، وفي الغالب، يخططون لربطها بأكثر جوانب سجل "بايدن" غير الشعبية - خاصة الارتفاع الحاد في التضخم وعمليات عبور الحدود القياسية في وقت سابق من فترة ولايته - والإيحاء بأنها أكثر ليبرالية من "بايدن"، وقدمت اللجنة الوطنية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الذراع السياسي لجمهوريي مجلس الشيوخ، تعليمات لمرشحيها حول كيفية صياغة الهجمات على "هاريس"، مما يعكس الموضوعات التي يستخدمها فريق "ترامب".