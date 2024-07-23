"العنصرية واحتقار المنافِسات".. هل يثير ترشح "هاريس" لسباق الرئاسة أسوأ غرائز "ترامب"؟

إن تغيير مرشح رئاسي لحزب كبير في هذا الوقت المتأخر من السباق غير مسبوق في التاريخ السياسي الحديث، ومن غير الواضح ما إذا كانت "هاريس" يمكنها التفوق على "ترامب" في الولايات المتأرجحة ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تمثل أوضح طريق للديمقراطيين إلى البيت الأبيض، ومع ذلك، فإن "هاريس"، باعتبارها شخصية تاريخية محتملة، قد تكون في وضع يسمح لها باستعادة عدد كبير من الناخبين السود الذين ابتعدوا عن الديمقراطيين أو أعلنوا دعمهم لـ"ترامب"، وكذلك إعادة تنشيط قاعدة الحزب. ويمكنها المساعدة في توسيع الفجوة بين الجنسين التي يواجهها "ترامب" بالفعل. ولقد ساعدت بالفعل بشكل كبير في جمع التبرعات، وهو ما شهد انهياره "بايدن" بعد المناقشة حيث حاول المانحون إبعاده عن السباق.