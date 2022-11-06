"حقوق الإنسان الإيرانية": 304 قتلى حصيلة الانتفاضة حتى الآن.. بينهم 65 طفلًا وامرأة

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن، وُجّهت إلى العشرات ممن اعتُقلوا في الاحتجاجات الأخيرة تُهم: "الحرابة" و"الفساد في الأرض"؛ وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.