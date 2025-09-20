القاهرة تنفي مزاعم إسرائيلية بشأن حشد عسكري في سيناء.. وتؤكد التزامها باتفاقية السلام

نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر صحة ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع العالمية بشأن وجود حشد عسكري غير معتاد للقوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن التواجد العسكري القائم يهدف لتأمين الحدود المصرية من جميع المخاطر، وعلى رأسها الإرهاب والتهريب، ويتم ضمن تنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام التي تلتزم بها مصر التزامًا كاملاً ولم تخرقها يومًا في تاريخها.