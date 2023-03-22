لسنا طرفاً أو محرضين.. الصين تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في دورها في الأزمة الأوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وون بين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "أريد أن ألفت الانتباه إلى موقف (منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي)، وحقيقة أنه يعتقد أن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية لا يمكن وصفه بأنه عادل، وهنا نود إبلاغ الجميع أن الصين ليست من المحرضين على الأزمة الأوكرانية"، كما أنها ليست طرفاً فيها، ناهيك عن إمدادات الأسلحة لأحد أطراف الصراع"، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصراع.