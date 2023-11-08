جنوب إفريقيا تستدعي سفير إسرائيل لديها لتوبيخه رسميًا

وقال "دانجور": "نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم. لست واثقًا من توقيت حضوره"، فيما لم يخض في تفاصيل بشأن الإجراء، ولم يحدد سبب التوبيخ، وفقًا لـ"رويترز".