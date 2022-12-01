بعد إرسالها إلى عدة مواقع.. الرسائل المفخخة تتسلل لمكتب رئيس الوزراء الإسباني

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم (الخميس)، أن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تلقى في 24 نوفمبر الماضي، رسالة تحتوي على مواد متفجرة مشابهة لتلك التي تلقتها السفارة الأوكرانية، وشركة تصنيع أسلحة إسبانية أمس، وقاعدة جوية اليوم.