وزير إسرائيلي يريد إغلاقها.. "هيومن رايتس" للعالم: واصِلوا تمويل "الأونروا" إنقاذاً لغزة

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقل موقع المنظمة عبر منصة "إكس"، عن مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في المنظمة أكشايا كومار قولها إن "حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يُظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق"، موضحةً أن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا.