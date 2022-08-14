تطورات حريق الكنيسة بمصر.. 35 قتيلاً حتى الآن و30 سيارة إسعاف بالموقع

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن الوزارة دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، حيث عملت على نقل المصابين إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة، ويجري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.