تطورات حريق الكنيسة بمصر.. 35 قتيلاً حتى الآن و30 سيارة إسعاف بالموقع

كشفت مصادر طبية مصرية أن أكثر من 30 شخصاً قضوا حرقاً واختناقاً، وأُصيب 30 آخرون في حريق هائل بكنيسة غربي القاهرة، وفق ما نقلت "بي بي سي".
من جهتها، قالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر أمنية أن حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة المصرية أسفر عن مصرع 35 شخصاً.
وكانت قد ذكرت وزارة الصحة المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنه جرى نقل 55 مصاباً من الحريق الذي شبّ في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة إلى المستشفيات.
وأضافت الصحة المصرية أن العمل جارٍ على حصر عدد المتوفين، لكنها لم تذكر رقماً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن الوزارة دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، حيث عملت على نقل المصابين إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة، ويجري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.
وأشار عبد الغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتَي الجيزة والقاهرة.
ونوّه إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في الساعة الـ 8:57 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وبدوره، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية في تويتر: "أتابع من كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".
وأضاف: "وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".