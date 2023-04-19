السودان.. استمرار الاشتباكات في الخرطوم لليوم الخامس

رغم الهدنة في السودان، إلا أن الاشتباكات تواصلت في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، وذلك لليوم الخامس على التوالي.
وشهد صباح خامس يوم على الاشتباكات، سماع دوي انفجار في محيط مطار الخرطوم، فيما تحدث شهود عيان عن اندلاع معارك عنيفة بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وكان الانفجار الذي هزّ مطار الخرطوم سببه انفجار خزان لوقود الطائرات في المطار أصابته قذيفة مدفعية.
وشهدت منطقة كافوري بالخرطوم بحري قصفاً عنيفاً، فجر اليوم، حيث يوجد معسكر كبير لقوات الدعم السريع، كما وقع قصف عنيف جنوب أم درمان، حيث يوجد معسكر صالحة الخاص بالدعم السريع.
أما شمال وشرق وغرب أم درمان، فالأوضاع مستقرة، وكذلك شمال مدينة الخرطوم بحري.
ووفق "سكاي نيوز" وقوع قصف مدفعي وجوي يشنّه الجيش السوداني وسط اشتباكاتٍ مع الدعم السريع بمحيط القيادة العامة.
وقال التلفزيون السوداني، اليوم الأربعاء، إن الاشتباكات الجارية حاليا تستهدف السيطرة على أهداف حيوية وإستراتيجية في الخرطوم.