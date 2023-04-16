"الأغذية العالمي" يعلّق مساعداته بالسودان بعد مقتل 3 من موظفيه

وتابعت: "نحن مضطرّون إلى وقف جميع عمليات البرنامج في السودان مؤقتًا، بينما نقوم بمراجعة تطوّر الوضع الأمني، ونؤكّد التزام برنامج الأغذية العالمي بمساعدة الشعب السوداني الذي يواجه انعدام الأمن الغذائي الشديد، لكننا لن نتمكَّن من القيام بعملنا المنقذ للحياة بدون ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا".