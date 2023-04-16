"الأغذية العالمي" يعلّق مساعداته بالسودان بعد مقتل 3 من موظفيه

أعلن برنامجُ الأغذية العالمي للأمم المتحدة، في بيان اليوم الأحد، وقفَ جميع عملياته بالسودان بسبب الاشتباكات الجارية والأوضاع الأمنية.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، في بيان: "أشعر بالاستياء والحزن الشديد لفقدنا ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي خلال أعمال عنف في كبكابية بشمال دارفور، يوم أمس السبت، وذلك أثناء قيامهم بواجبهم. كما أصيب اثنان من موظفي برنامج الأغذية العالمي في نفس الحادث.
لقد أبلغنا عائلات هؤلاء الزملاء المتفانين في عملهم، ونقف معهم ومع عائلتنا ببرنامج الأغذية العالمي في هذه الكارثة.
وأضافت: "أيُّ خسارة في الأرواح أثناء الخدمة الإنسانية أمرٌ غير مقبول، وأُطالِب باتّخاذ خطوات فورية لضمان سلامة الباقين؛ إذ إنَ موظّفي الإغاثة محايدون ويجب ألا يكونوا هدفًا أبدًا.
كما أنَ التهديدات التي تتعرّض لها فرقنا تجعل من المستحيل العمل بأمان وفاعلية في البلاد، وتنفيذ مهام برنامج الأغذية العالمي الشديدة الأهمية".
وتابعت: "نحن مضطرّون إلى وقف جميع عمليات البرنامج في السودان مؤقتًا، بينما نقوم بمراجعة تطوّر الوضع الأمني، ونؤكّد التزام برنامج الأغذية العالمي بمساعدة الشعب السوداني الذي يواجه انعدام الأمن الغذائي الشديد، لكننا لن نتمكَّن من القيام بعملنا المنقذ للحياة بدون ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا".
وشدّدت: "يجب على جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق يكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني على الأرض، ويتيح استمرار إيصال المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى شعب السودان، الذي يظلّ على رأس أولوياتنا".