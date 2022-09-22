"الاستئناف الفيدرالية" تفشل محاولة "ترامب" الإفلات من تحقيق الوثائق السرية

من جهتها اعتبرت "أسوشيتد برس" أن هذا الحكم يشكّل فوزًا ساحقًا لوزارة العدل؛ إذ يمكّن المحققين من مواصلة التدقيق في المستندات، فيما ينظرون بتوجيه تهم جنائية بشأن الاحتفاظ بوثائق سرية جدًّا في منزل "ترامب"، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.