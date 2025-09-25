روسيا ترفض اتهام كوبنهاغن بشأن الطائرات المسيّرة فوق المطارات

في المقابل، أعلنت الشرطة النرويجية أنها ضبطت رجلاً أجنبياً في الخمسينات كان يُشغّل طائرة مسيرة قرب مطار أوسلو في منطقة محظورة، لكنها أوضحت أن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة الجوية.