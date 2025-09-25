روسيا ترفض اتهام كوبنهاغن بشأن الطائرات المسيّرة فوق المطارات

نفت السفارة الروسية في كوبنهاغن أي علاقة لموسكو بتحليق طائرات مسيرة فوق مطارات دنماركية مساء الأربعاء، معتبرة الاتهامات "تكهنات سخيفة".
وقالت السفارة في منشور إن ما حدث يندرج ضمن "استفزاز مدبر"، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات.
في المقابل، أعلنت الشرطة النرويجية أنها ضبطت رجلاً أجنبياً في الخمسينات كان يُشغّل طائرة مسيرة قرب مطار أوسلو في منطقة محظورة، لكنها أوضحت أن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة الجوية.
بدوره، صرح وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن أن تحليق المسيّرات تم بطريقة ممنهجة من طرف "محترف"، ما دفع كوبنهاغن إلى بحث تعزيز قدراتها على رصد هذه الطائرات وتحيدها.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الدنماركية أغلقت مطارات محلية عدة ساعات هذا الأسبوع بعد تكرار حوادث مشابهة.