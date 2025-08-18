إيران تحذر: الحرب مع إسرائيل قد تنفجر في أي لحظة.. واستعدادات لأسوأ السيناريوهات

وجاء تصريح عارف بعد تأكيد المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد الحرس الثوري السابق يحيى رحيم صفوي أن بلاده تعد خططًا "للسيناريو الأسوأ"، مشددًا: "لسنا في حال وقف إطلاق نار، نحن في مرحلة حرب قد تنهار في أي لحظة. ليس هناك بروتوكول أو قواعد أو اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين أو الأمريكيين".