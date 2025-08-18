إيران تحذر: الحرب مع إسرائيل قد تنفجر في أي لحظة.. واستعدادات لأسوأ السيناريوهات

حذر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الاثنين، من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد "في أي لحظة"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر يونيو المنصرم "قد لا يدوم طويلاً".
وقال عارف خلال لقائه أكاديميين في طهران: "علينا أن نكون مستعدين للمواجهة في أي لحظة، نحن لسنا في ظل وقف لإطلاق النار، بل في حالة وقف للأعمال العدائية"، وذلك بعد أسابيع من الهجمات المتبادلة بين الجانبين.
وفي 13 يونيو، شنت إسرائيل حربًا غير مسبوقة على إيران استهدفت خلالها مواقع نووية وعسكرية ومدنية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم علماء نوويون وقادة عسكريون. وردت طهران بضربات صاروخية وطائرات مسيرة قتلت أكثر من 20 شخصًا في إسرائيل.
وبحسب العربية نت، فقد أعلنت الولايات المتحدة وقف الحرب في 24 يونيو، بعد مشاركتها في الهجمات إلى جانب إسرائيل وقصفها منشآت نووية إيرانية، غير أن الأطراف لم يبرموا اتفاقًا رسميًا لوقف إطلاق النار.
وجاء تصريح عارف بعد تأكيد المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد الحرس الثوري السابق يحيى رحيم صفوي أن بلاده تعد خططًا "للسيناريو الأسوأ"، مشددًا: "لسنا في حال وقف إطلاق نار، نحن في مرحلة حرب قد تنهار في أي لحظة. ليس هناك بروتوكول أو قواعد أو اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين أو الأمريكيين".
وأضاف صفوي: "وقف إطلاق النار يعني وقف الهجمات، وهذا قد يتغير في أي وقت"، فيما يواصل المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن بلادهم لا تسعى للتصعيد لكنها مستعدة للرد إذا تجددت الهجمات.
يذكر أن الخلاف حول برنامج إيران النووي يظل محور التوتر؛ إذ تتهم دول غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه الأخيرة. وتلوّح كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإعادة فرض العقوبات الدولية، بينما تهدد طهران بعواقب قد تصل إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.