سوريا.. ضربات إسرائيلية تستهدف منطقة حدودية مع لبنان

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين تنفيذ سلسلة غارات استهدفت ما وصفها بأنها طرق تهريب أسلحة إيرانية عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مضيفاً أن العمليات عطلت إمدادات الأسلحة عبر الأراضي السورية، حسبما نقلت "رويترز".