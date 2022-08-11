بزوارق حربية ورشاشات.. "إسرائيل" تهاجم مزارعي فلسطين وصياديها

وفي السياق ذاته، قام جنود الاحتلال الموجودون في المواقع العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، بإطلاق النار بشكل مباشر صوب المزارعين وأراضيهم في بلدة الفخاري في محافظة خان يونس جنوبي غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.