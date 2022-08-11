بزوارق حربية ورشاشات.. "إسرائيل" تهاجم مزارعي فلسطين وصياديها

هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية بنيران رشاشاتها، اليوم، مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على بعد أربعة أميال بحرية تجاه مراكب الصيادين، ولاحقتهم في بحر شمال غرب غزة وأجبرتهم على مغادرته.
وفي السياق ذاته، قام جنود الاحتلال الموجودون في المواقع العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، بإطلاق النار بشكل مباشر صوب المزارعين وأراضيهم في بلدة الفخاري في محافظة خان يونس جنوبي غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.