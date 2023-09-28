دوَّى انفجار قوي قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند، في حين أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عمودًا من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء العاصمة الأوزبكية وتضيء ظلمة الليل.
وفي مشهد فيديو آخر التقطته كاميرا مراقبة، ظهرت واجهات مَبانٍ سكنية وقد أضيئت السماء خلفها بكرة ضخمة من اللهيب، قبل أن تتحطم نوافذها جراء عصف الانفجار وتنطلق أجهزة الإنذار في السيارات المركونة قبالتها.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن حريقًا اندلع في المخزن وتسبب في وقوع جرحى نُقلوا إلى المستشفى.
وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تليغرام إنه "حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. وفي الوقت الراهن، يقدم الأطباء لهم كل المساعدة الطبية اللازمة".
كما أعلنت أن فِرَق إسعاف أخرى تُقدم الرعاية الصحية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه، دون أن تذكر عدد هؤلاء الجرحى.