أمريكا وألمانيا يتفقان على ضرورة محاسبة روسيا على ضم أراضٍ أوكرانية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي على ضرورة محاسبة روسيا بعد ضمها أراضي أوكرانية، وفقاً للعربية نت.