الرئيس البرازيلي بالأمم المتحدة: لا بديل عن حل الدولتين والشعب الفلسطيني مهدد بالاختفاء

وقال دا سيلفا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: "إن سلطة منظمة الأمم المتحدة أصبحت على المحك"، مشيرًا إلى أن القيم التي تأسست عليها المنظمة تتعرض اليوم لتهديد غير مسبوق، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات جسيمة.