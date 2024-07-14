يعزز أسهم المرشح الجمهوري.. كيف سيؤثر إطلاق النار على "ترامب" في الانتخابات الأمريكية؟

وتواجه الولايات المتحدة أكبر زيادة مستمرة في العنف السياسي منذ السبعينيات، ومن بين 14 هجومًا سياسيًا قاتلًا منذ اقتحام مؤيدي "ترامب" مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، حيث كان للجاني أو المشتبه به ميل حزبي واضح، كان 13 منهم من الجناة اليمينيين. وكان واحد فقط من اليسار، وعلى الرغم من كونه رئيسًا سابقًا، إلا أن "ترامب" خاض حملته الانتخابية كمتمرد من خارج المؤسسة، حيث اشتكى من أنه مستهدف منذ فترة طويلة من قبل "الدولة العميقة" الفيدرالية وإدارة "بايدن" لمنعه من استعادة السلطة.