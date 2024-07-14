يعزز أسهم المرشح الجمهوري.. كيف سيؤثر إطلاق النار على "ترامب" في الانتخابات الأمريكية؟

في بلد يعيش حالة تأهب بالفعل، أثارت محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب غضب مؤيديه، وأوقفت الحملة الديمقراطية، وأثارت مخاوف من مزيد من العنف السياسي في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، حيث رسم حلفاء "ترامب" الجمهوريون صورة له كبطل، مستغلين صورته بدماء على أذنه ورفع قبضته، فكيف سيؤثر إطلاق النار على "ترامب" في حملة الانتخابات الأمريكية؟
بينما يستخدم "ترامب" بانتظام لغة عنيفة مع أتباعه، قام مستشارو وحلفاء الرئيس السابق بقلب النص على خصمه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، قائلين: "إن شيطنة مرشح الرئاسة الجمهوري هي التي أدت إلى محاولة الاغتيال"، كما قال السناتور جيه.دي. فانس من أوهايو، وهو مرشح بارز ليكون رفيق "ترامب" في السباق: "إن ما حدث ليس مجرد حادث معزول. فالفرضية المركزية لحملة بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب استبدادي فاشي يجب إيقافه بأي ثمن. وأدت تلك الخطابات مباشرة إلى محاولة اغتيال ترامب".
وتحرك "بايدن" بسرعة لمحاولة نزع فتيل الموقف، وندد بالهجوم باعتباره عنفًا سياسيًا غير مقبول، وسحب إعلانات الحملة التي تهاجم "ترامب"، وقال "بايدن" للصحفيين: "لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا. إنه أمر مريض"، وفقاً لـ"رويترز".
ولم تُعرف دوافع مطلق النار بعد، ووفقًا لسجلات الناخبين في الولاية، فإن المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، من بيتل بارك، ولاية بنسلفانيا، هو جمهوري مسجل، وكان قد تبرع سابقًا بمبلغ 15 دولارًا للجنة عمل سياسي تجمع الأموال للسياسيين المنحازين إلى اليسار والديمقراطيين.
على المدى القصير، من المرجح أن يعزز الهجوم ظهور "ترامب" في ميلووكي هذا الأسبوع في المؤتمر الوطني الجمهوري حيث يقبل ترشيح حزبه للرئاسة، مما يعزز شعور أنصاره بالظلم والاغتراب تجاه الطبقة السياسية في البلاد.
وخلال ساعات من إطلاق النار، أرسلت حملة "ترامب" رسالة نصية تطلب من الناخبين التبرع للحملة، وجاء في الرسالة "إنهم لا يستهدفونني، بل يستهدفونكم"، كما سارع المليارديران إيلون ماسك وبيل أكمان إلى تأييد "ترامب"، وقال "ماسك" على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي الذي يملكه "أؤيد الرئيس ترامب تمامًا وأتمنى له الشفاء العاجل".
وقال كريس لاشيفيتا، المدير المشارك لحملة "ترامب"، على موقع "إكس": "لسنوات وحتى اليوم، أدلى نشطاء اليسار والمتبرعون الديمقراطيون وحتى جو بايدن بتصريحات مقززة ووصفوا إطلاق النار على دونالد ترامب، لقد حان الوقت لمحاسبتهم على ذلك، وأفضل طريقة هي من خلال صندوق الاقتراع"، ويبدو أن "لاشيفيتا" يشير إلى تصريحات أدلى بها "بايدن" مؤخرًا في سياق حثه أنصاره على التركيز على هزيمة "ترامب" بدلاً من أدائه، وقال "بايدن"، الذي أدان دائمًا أي عنف سياسي: "لذا، لقد انتهينا من الحديث عن المناظرة، وحان الوقت لوضع ترامب في دائرة الاستهداف".
وتواجه الولايات المتحدة أكبر زيادة مستمرة في العنف السياسي منذ السبعينيات، ومن بين 14 هجومًا سياسيًا قاتلًا منذ اقتحام مؤيدي "ترامب" مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، حيث كان للجاني أو المشتبه به ميل حزبي واضح، كان 13 منهم من الجناة اليمينيين. وكان واحد فقط من اليسار، وعلى الرغم من كونه رئيسًا سابقًا، إلا أن "ترامب" خاض حملته الانتخابية كمتمرد من خارج المؤسسة، حيث اشتكى من أنه مستهدف منذ فترة طويلة من قبل "الدولة العميقة" الفيدرالية وإدارة "بايدن" لمنعه من استعادة السلطة.
وعادة ما يستخدم "ترامب" خطابًا عنيفًا ومهينًا، بل ومليئًا بنهاية العالم، محذرًا من "حمام دم" إذا لم يتم انتخابه، وقال: "إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة يسممون دماء بلادنا"، وكان بعض الجمهوريين مستائين بالفعل من استمراره في إشعال النار.
ويرى براد بانون، وهو إستراتيجي ديمقراطي، أن إطلاق النار يمكن أن يفيد "ترامب" سياسيًا لأنه يتناسب مع سرده للحملة بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مضيفاً أن محاولة الاغتيال تخلق تعاطفًا مع "ترامب" كما تؤكد الفكرة للناخبين بأن هناك خطأ جوهريًا في هذه الأمة، وهي فكرة تدفع الدعم له".
ويشعر الكثير من الناخبين بالغربة بالفعل من "بايدن" و"ترامب"، وقد تساهم الفوضى التي تحيط بالمرشحين في شعور الناخبين بأن مشاكل الأمة لا يمكن حلها وأن الهوة بين الحزبين لا يمكن تجاوزها.