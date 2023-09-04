تقرير يكشف عن عمليات تجسس صينية واسعة شملت البيت الأبيض ومنزل ترامب بفلوريدا

ومن ناحيتها، علقت إيميلي هاردينغ، وهي زميلة بارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ونائبة مدير الموظفين السابقة في مجلس الشيوخ: "الميزة التي يتمتع بها الصينيون هي أنهم على استعداد لإلقاء الناس بأعداد كبيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية. وإذا تم القبض على عدد قليل منهم سيكون من الصعب للغاية على حكومة الولايات المتحدة إثبات أي شيء يتجاوز التعدي على ممتلكات الغير".