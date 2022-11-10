الأمم المتحدة تخصص 9.5 مليون دولار لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان

وأوضح "ريزا" في بيان، أن المبلغ يستهدف أكثر من 1.5 مليون شخص من لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين ومهاجرين معرضين لخطر متزايد بسبب الكوليرا، وفقاً لـ"رويترز".