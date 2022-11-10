الأمم المتحدة تخصص 9.5 مليون دولار لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، اليوم (الخميس)، تخصيص 9.5 مليون دولار لاحتواء تفشي مرض الكوليرا في البلاد.
وأوضح "ريزا" في بيان، أن المبلغ يستهدف أكثر من 1.5 مليون شخص من لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين ومهاجرين معرضين لخطر متزايد بسبب الكوليرا، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن تمويل الصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني للبنان سيدعم أنشطة الاحتواء المبكر والاستجابة السريعة الطارئة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح ووقف انتشار هذا المرض في المناطق عالية الخطورة.