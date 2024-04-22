الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على "المسيرات" الإيرانية لتشمل الصواريخ

ومع تصعيد روسيا لهجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأهداف أخرى، تخضع حكومات دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت، وفقاً لـ"فرانس برس".