الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على "المسيرات" الإيرانية لتشمل الصواريخ

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لتوسيع العقوبات الحالية على الطائرات المسيرة الإيرانية لتشمل الصواريخ ونقلها المحتمل إلى وجهات مثل روسيا.
وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.
ومع تصعيد روسيا لهجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأهداف أخرى، تخضع حكومات دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت، وفقاً لـ"فرانس برس".
وحصلت كييف وحلفاؤها الأوروبيون على دفعة كبيرة في مطلع الأسبوع، عندما وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في التصدي لروسيا.
وتعد ألمانيا حتى الآن، الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت أنها سترسل نظام باتريوت إضافياً استجابة لنداءات أوكرانيا الأخيرة.