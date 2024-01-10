البيت الأبيض: هجمات الحوثي بالبحر الأحمر تتصاعد.. ونبحث مع الشركاء الخطوات التالية

وأفاد بيان صادر عن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بأن هذه العملية أتت كـ"رد أولي" على الاستهداف الأمريكي للحوثيين في البحر الأحمر أخيرًا، متعهدًا بالاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى المواني هناك من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.