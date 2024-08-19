الجامعة العربية: جرائم الاحتلال في غزة انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية

وفي الشأن اليمني، دعت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، كل المعنيين بالتعاون مع الحكومة اليمنية إلى العمل على إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت محافظتي الحديدة، وحجة الشهر الجاري، ودعمها للتخفيف من حدة ما خلّفته هذه الكارثة الإنسانية من آثار.