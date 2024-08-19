الجامعة العربية: جرائم الاحتلال في غزة انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية

نددت جامعة الدول العربية بالجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي؛ مؤكدة أن ما يحدث هو انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للجامعة العربية "القطاع الاجتماعي- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية"، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام.
واستنكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، استمرار القوة القائمة بالاحتلال في سياسة التجويع ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بقطاع غزة.
وأكدت دعم الجامعة العربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لدورها داخل قطاع غزة رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها من قِبَل القوة القائمة بالاحتلال، ومحاولات عرقلة عملها؛ داعية كل الأطراف الدولية والدول المانحة إلى تقديم الدعم اللازم إلى "الأونروا".
وحذّرت "أبو غزالة" من تداعيات الوضع في السودان وانهيار القطاع الصحي جراء النزاع الدائر؛ مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، وتعرض حوالى 25.6 مليون شخص في السودان للجوع الحاد.
وفي الشأن اليمني، دعت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، كل المعنيين بالتعاون مع الحكومة اليمنية إلى العمل على إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت محافظتي الحديدة، وحجة الشهر الجاري، ودعمها للتخفيف من حدة ما خلّفته هذه الكارثة الإنسانية من آثار.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية، تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم، من خلال آليات عملها المختلفة المتمثلة في المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات التابعة لها؛ للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها بعض من الدول الأعضاء.
وثمّنت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، جهود الدول الأعضاء في دعمها المستمر والمتواصل للدول التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة للتخفيف من حدة هذه الآثار.