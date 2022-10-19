انتشار الكوليرا بلبنان.. ووزير الصحة: 70% من المصابين في مخيمات اللاجئين السوريين

ومن جهة أخرى، أشار محافظ بعلبك، الهرمل بشير خضر، إلى أن المشكلة في الكوليرا تكمن في أن الأعراض تظهر خلال ساعات أو 5 أيام؛ وبالتالي يمكن للشخص أن يكون مصابًا من دون أن يعلم بذلك؛ فينقل العدوى إلى الآخرين، مع العلم بأن العدوى تنتقل بشكل مختلف؛ إذ ترتبط بالنظافة الشخصية، ومياه الشرب والاستحمام.. وهذه كلها قادرة على نقل الكوليرا في حال لم يكن المصدر آمنًا ونظيفًا.