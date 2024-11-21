بأمر "الجنائية الدولية".. "نتنياهو وغالانت" محرومان من 120 دولة

يذكر أن "نتنياهو" و"غالانت" متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقلّ حتى 20 مايو 2024 على الأقلّ، وهو اليوم الذي قدّمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".