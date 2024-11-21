بأمر "الجنائية الدولية".. "نتنياهو وغالانت" محرومان من 120 دولة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، لن يتمكّنا من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك أكثر من 120 دولة عضوًا في المحكمة؛ لذا على ما يبدو لن يتمكّن نتنياهو وغالانت من زيارتها".
وأصدرت المحكمةُ الجنائية الدولية، الخميس، أوامرَ اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.
يذكر أن "نتنياهو" و"غالانت" متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقلّ حتى 20 مايو 2024 على الأقلّ، وهو اليوم الذي قدّمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، وأشرفا على هجمات ضد السكان المدنيين".
وتابع: "جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية".
والمحكمة الجنائية الدولية "ICC" هي هيئة دولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي التي صدّقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.
واعتبارًا من عام 2024 توجد 123 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الدول ملزمة قانونيًّا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.
أمثلة على الدول الأعضاء: معظم دول أوروبا مثل "فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا"، والعديد من دول أمريكا اللاتينية مثل "الأرجنتين، والبرازيل"، بعض دول أفريقيا مثل "جنوب أفريقيا، والسنغال"، ودول آسيوية محدودة مثل "اليابان، وكوريا الجنوبية".
وأمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة: الولايات المتحدة: وقّعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقًا، والصين وروسيا: لم تصادق، إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.